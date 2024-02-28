Пожарные спасли более десятка кур в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные МЧС РФ спасли более десятка кур из горящей постройки в поселке Шумячи Смоленской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В материале уточнили, что возгорание заметили очевидцы, они же вызвали экстренные службы. По данным министерства, огонь охватил кровлю курятника. Пожар на 12 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

По предварительной информации министерства, огонь вспыхнул из-за неисправной проводки.

Ранее пожар площадью 50 "квадратов" произошел в квартире на Сиреневом бульваре в Москве. До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули шесть человек, еще двое были спасены.

До этого три человека, из которых двое детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Городище городского округа Луховицы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Пожар произошел в школе в Краснодарском крае