28 февраля, 09:24Происшествия
Пожарные спасли более десятка кур в Смоленской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные МЧС РФ спасли более десятка кур из горящей постройки в поселке Шумячи Смоленской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В материале уточнили, что возгорание заметили очевидцы, они же вызвали экстренные службы. По данным министерства, огонь охватил кровлю курятника. Пожар на 12 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.
По предварительной информации министерства, огонь вспыхнул из-за неисправной проводки.
Ранее пожар площадью 50 "квадратов" произошел в квартире на Сиреневом бульваре в Москве. До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули шесть человек, еще двое были спасены.
До этого три человека, из которых двое детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Городище городского округа Луховицы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Пожар произошел в школе в Краснодарском крае
Читайте также
- Пожар в административном здании в Ростовской области потушили
- Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании в Подмосковье