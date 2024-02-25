Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В квартире на Сиреневом бульваре произошел пожар. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы Главного управления МЧС России.

Сообщается, что в воскресенье, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу на Сиреневом бульваре. Оказалось, что произошло возгорание в квартире на 8 этаже жилого дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 19:29 пожар был локализован, а уже через десять минут – ликвидирован.

Отмечается, что спасены два человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули шесть человек.

Ранее крупный пожар ликвидировали на строительном рынке в Волгограде. Возгорание было локализовано на площади 920 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

До этого две женщины погибли в результате пожара в Москве на улице Академика Илюшина. После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время скончалась.