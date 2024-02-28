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28 февраля, 14:31

Транспорт

Дептранс опроверг сообщения о пожаре у станции метро "Парк Культуры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Данные о возгорании или задымлении на станции "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий метро являются ложными. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме", – поделились в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что в ведомство около 13:34 поступил вызов с информацией о запахе гари в Московском метрополитене на станции "Парк Культуры".

Прибывшие на место спасатели выяснили, что сообщение оказалось ложным. Станции работают в штатном режиме, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому послужила проверка состава.

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