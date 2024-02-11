00:10Транспорт
На Большой кольцевой линии из-за человека на путях было приостановлено движение
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Большой кольцевой линии приостанавливали движение из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
"На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки нет движения поездов от "Новаторской" до "Каховской" из-за человека на пути", – указано в сообщении.
По состоянию на 0:00 11 февраля, движение было восстановлено и вводится в график.
О состоянии человека на путях не сообщается.
Ранее на центральном участке линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. От "Курской" до "Киевской" поезда временно не ходили, а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.
До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.
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