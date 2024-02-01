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01 февраля, 18:22

Транспорт

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановили движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

До этого на центральном участке серой ветки метро увеличили интервалы движения составов. Поезда временно следовали с задержками из-за оказавшегося на путях человека.

В связи с произошедшим пассажирам рекомендовали пользоваться другими линиями метро, включая Замоскворецкую, Большую кольцевую и другие. Более того, москвичам предложили пересесть на наземный транспорт.

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