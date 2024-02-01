01 февраля, 18:13Транспорт
Дептранс призвал пересесть на наземный транспорт из-за перебоев на серой ветке метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный Дептранс призвал москвичей пересесть на наземный транспорт до восстановления движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", – говорится в сообщении.
Помимо наземного общественного транспорта, пассажиры могут воспользоваться Замоскворецкой, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями метро.
До этого на центральном участке серой ветки метро увеличили интервалы движения составов. Причиной тому стал оказавшийся на путях человек.
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