Расписание электричек МЦД-1 временно изменится в феврале

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Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится на месяц, сообщает пресс-служба МЖД.

Технологические "окна" назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. Это связано с развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

Железнодорожники продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу.

Общая площадь сооружения – 4,5 тысячи квадратных метров. Восточный выход обеспечит проход на улицу Комдива Орлова, а западный – к одноименной станции метро и другим видам городского транспорта.

Для проведения работ поочередно будут закрывать первый и второй главные пути. Движение поездов на перегоне Москва – Бескудниково организуют по одному пути в обе стороны, что отразится на расписании. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика.

По данным столичного Дептранса, поезда на МЦД-1 будут следовать с изменениями по будням с 22:00 до 05:30 с 31 января по 15 февраля.

На Савеловском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа 20 минут. Время работы сократят, и последние поезда в сторону области последуют со станции Бескудниково в 00:40, а с Савеловского вокзала – в 00:28. В сторону Москвы последний поезд прибывает на Савеловский вокзал в 00:25. У части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов частично увеличат до получаса, у части поездов изменится набор остановок, часть не будет останавливаться на Беговой и Тестовской. Также изменилось расписание некоторых аэроэкспрессов ранним утром и поздним вечером.

По будням по очереди будут закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова: с 5 по 9 февраля будет закрыт путь в Москву, а с 31 января по 2 февраля, с 12 по 15 февраля – путь из Москвы.

Ранее сообщалось, что в расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги внесли изменения с 17 января.

График движение поездов изменился из-за проведения работ по модернизации объектов энергообеспечения на участке Дмитров – Вербилки. По данным МЖД, технологические окна назначили на 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января в интервале с 09:30 до 15:10.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 9 января