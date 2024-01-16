Расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится с 17 января

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В расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги будут внесены изменения с 17 января, сообщает пресс-служба магистрали, передает Агентство "Москва".

График движение поездов изменится из-за проведения работ по модернизации объектов энергообеспечения на участке Дмитров – Вербилки. Специалисты усилят энергоснабжение грузонапряженной линии, которая ведет к портам северо-запада.

На железной дороге в рамках проекта по развитию линии возводится допинфраструктура на перегоне Дмитров – Савелово. Благодаря новой путевой инфраструктуре увеличится пропускная способность линии почти в четыре раза, до 27 поездов в сутки.

По данным МЖД, технологические окна назначили на 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января в интервале с 09:30 до 15:10. В период проведения работ на перегоне Дмитров – Вербилки движение поездов осуществляться не будет. В связи с этим некоторые электрички будут курсировать по укороченному маршруту от или до Лобни.

До этого сообщалось, что с 9 по 27 января по будням на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 поезда ходят по другому расписанию с 22:00 до 04:30. Интервалы движения на первом диаметре увеличены до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа 20 минут.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 9 января