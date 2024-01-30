МЖД прокомментировала вспышку на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская железная дорога (МЖД) прокомментировала видео, опубликованное в Сети, на кадрах которого видна вспышка, якобы связанная с энергообеспечением Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом перевозчик написал в своем телеграм-канале.

"Все подстанции Московской железной дороги, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что график движения некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится на месяц. Технологические "окна" назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. Это связано с развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

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