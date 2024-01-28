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Новости

28 января, 09:30

Город

Городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

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ТПУ "Петровско-Разумовская" станет одним из крупнейших в столице. Там можно будет пересесть с МЦД-1 на метро, наземный транспорт.

Платформа нового городского вокзала почти готова. После открытия этого вокзала суточный пассажиропоток вырастет до 16 тысяч человек. Мощности Петровско-Разумовской позволят принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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