27 декабря, 17:28Общество
Путин позвонил мальчику, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний"
"Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Кроме того, для семьи Мирошниченко проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга", – сообщается на сайте Кремля.
Глава государства позвонил Никите, когда он еще находился в музее, чтобы узнать, как проходит экскурсия.
Пятиклассник живет с семьей в Костроме. Он занимается в музыкальной школе и увлекается историей. Увидеть "Эрмитаж" ему захотелось после прослушивания аудиокниги.
Ранее Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний".
Глава государства напомнил, что Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин сообщил, что ему нужно отойти на несколько минут и узнать, как "идут дела".
Новогодние желания исполнятся для ребят из школы-интерната в Дивеево
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