Путин позвонил мальчику, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний"

Владимир Путин позвонил 11-летнему Никите Мирошниченко, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний". Мальчик хотел принять участие в экскурсии по "Эрмитажу".

"Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Кроме того, для семьи Мирошниченко проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга", – сообщается на сайте Кремля.

Глава государства позвонил Никите, когда он еще находился в музее, чтобы узнать, как проходит экскурсия.

Пятиклассник живет с семьей в Костроме. Он занимается в музыкальной школе и увлекается историей. Увидеть "Эрмитаж" ему захотелось после прослушивания аудиокниги.

Ранее Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний".

Глава государства напомнил, что Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин сообщил, что ему нужно отойти на несколько минут и узнать, как "идут дела".



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