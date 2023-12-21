Путин прервал заседание Совета по нацпроектам ради акции "Елка желаний"

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Владимир Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний". Об этом пишет ТАСС.

"Я хочу вот что сказать: мы с вами занимаемся очень важным делом. Но есть и не менее важные дела. Ну, например, все вы участвовали в акции "Елка желаний" и сопровождаете своих подопечных", – обратился он к участникам Совета.

Глава государства напомнил, что Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин сообщил, что ему нужно отойти на несколько минут и узнать, как "идут дела".

По словам президента, так как все участники совещания находятся на своих местах в рабочих кабинетах, они могут в это время выпить чашку кофе или вымыть руки. Он попросил прощения и поблагодарил за понимание.

"Прервемся минут на десять", – заключил Путин.

Ранее сообщалось, что глава РФ исполнит мечты трех детей, открытки которых попали на всероссийскую благотворительную акцию "Елка желаний". В одной из них Ксения из Санкт-Петербурга рассказала, что хочет попробовать себя в роли ведущей новостей. В других Путину попалось желание восьмилетней Кристины и семилетнего Никиты – побывать на озере Байкал и сходить в "Эрмитаж" соответственно.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три открытки с желаниями от Анастасии из ЛНР, которая хочет провести личную встречу, от Ксении из Амурской области, которая мечтает получить виниловый проигрыватель, и от Арсения из Подмосковья, который пожелал сыграть партию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"