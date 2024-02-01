Поезда задерживаются на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Интервалы движения поездов временно увеличили на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это связано с человеком на путях, уточнили в ведомстве.

В четверг, 1 февраля, на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов. Это произошло из-за проверки инфраструктуры. После этого движение начало осуществляться в штатном режиме.

30 января на этом же участке поезда следовали с опозданием из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.