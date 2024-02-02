Интервалы движения поездов увеличили на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В департаменте уточнили, что это связано с проверкой инфраструктуры.

В ночь на 2 февраля на центральном участке Сокольнической линии метро также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Позже движение начали вводить обратно в график, и уже примерно через полчаса движение поездов на этой линии было восстановлено.