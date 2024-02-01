Новые составы запустят на Замоскворецкой линии метро в ближайшие месяцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс планирует в ближайшие месяцы запустить наиболее инновационные и комфортные составы на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

На линии специалисты осуществили ряд мероприятий, среди них:

выполнили часть реконструкции электродепо "Сокол" – на месте старого здания построили современный корпус для обслуживания поездов и почти в два раза увеличили вместимость депо;

там же разместили новый сервисный центр от производителя составов;

открыли новое депо "Братеево" с вагоноремонтным заводом.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, для запуска новых и технологичных поездов специалисты заблаговременно приступили к подготовке всей инфраструктуры ветки.

"Процесс обновления парка займет несколько лет. Более 1,8 миллиона жителей 21 района, через которые проходит Замоскворецкая линия, смогут ездить на самых современных и высокотехнологичных поездах", – добавил вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах завершить в этом году работы по строительству электродепо "Южное" Замоскворецкой линии столичного метро. Мэр отметил, что зеленая ветка является одной из наиболее востребованных. В течение четырех лет все поезда там будут заменены на новые составы "Москва-2020", поделился он.

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