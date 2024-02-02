Интервалы движения поездов временно увеличили на Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На центральном участке Сокольнической линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на путях.

Позже в департаменте добавили, что движение вводится в график.

1 февраля интервалы движения поездов временно увеличивали на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Однако спустя примерно час движение на данной линии было восстановлено и введено в график.

Ранее горожан предупреждали, что график движения ряда электричек, следующих по дальним маршрутам на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), изменится в феврале в связи с обновлением инфраструктуры на станции Можайск.

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