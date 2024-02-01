Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится в феврале

Фото: Москва 24/Александр Авилов

График движения ряда электричек, следующих по дальним маршрутам на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), изменится в феврале в связи с обновлением инфраструктуры на станции Можайск. Об этом заявила пресс-служба магистрали.

Так, технологические окна запланированы на 1 и 2 февраля, 5–9 февраля и 12–14 февраля с 13:20 до 16:20. В указанный период движение поездов на участке Дорохово – Бородино будет осуществляться по одному маршруту в реверсивном режиме.

"Четыре поезда, курсирующие по маршрутам Лобня – Можайск, Лобня – Бородино (№ 6165 и 6159) а также Москва – Можайск (№ 7155 и 7162), временно выведены из расписания", – указано в сообщении.

Кроме того, еще три электропоезда будут осуществлять движение лишь по сокращенным маршрутам: от Лобни и Дорохово. Также пассажиров предупредили, что от станции Кубинка в дни проведения работ будут запущены компенсационные автобусы.

В связи с ремонтом МЖД попросила граждан с пониманием отнестись к изменениям в расписании. При этом в пресс-службе призвали ознакомиться заранее с изменениями в графике движения пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что с 31 января поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) начали ездить по новому расписанию. Изменения ввели до 15 февраля.

Теперь по будням с 22:00 до 05:30 интервалы движения поездов Савеловского направления увеличат до 20 минут, а после 23:00 – до 80 минут. На Белорусском направлении интервалы вырастут до 30 минут. Кроме того, что у некоторых поездов отменят часть остановок.



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