Расписание поездов МЦД-1 изменилось до 15 февраля

С 31 января поезда МЦД-1 начинают ходить по другому расписанию. Эти временные изменения будут действовать по 15 февраля.

По будням с 22:00 до 05:30 интервалы движения поездов Савеловского направления увеличат до 20 минут, а после 23:00 – до 80 минут. На Белорусском направлении интервалы вырастут до 30 минут. Кроме того, что у некоторых составов отменят часть остановок.

Подробнее о новом графике – в эфире телеканала Москва 24.