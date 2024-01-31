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31 января, 07:15

Транспорт

Расписание поездов МЦД-1 изменилось до 15 февраля

Расписание поездов МЦД-1 изменилось до 15 февраля

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С 31 января поезда МЦД-1 начинают ходить по другому расписанию. Эти временные изменения будут действовать по 15 февраля.

По будням с 22:00 до 05:30 интервалы движения поездов Савеловского направления увеличат до 20 минут, а после 23:00 – до 80 минут. На Белорусском направлении интервалы вырастут до 30 минут. Кроме того, что у некоторых составов отменят часть остановок.

Подробнее о новом графике – в эфире телеканала Москва 24.

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