Движение транспорта от площади Борьбы до станции МЦД-2 Каланчевская восстановили

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта на участке от площади Борьбы до станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Каланчевская восстановили после пожара. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Движение восстановлено", – указано в сообщении.

Ранее в здании, где расположены столичный комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть, произошло возгорание. Пожарные прибыли на место происшествия по адресу улица Гиляровского, 29, и приступили к тушению огня.

В МЧС указали, что работники экстренных служб спасли двух человек, пожар был локализован на площади 10 квадратных метров. По данным ведомства, горели строительные материалы.

В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что из-за возгорания было перекрыто движение транспорта на участке от площади Борьбы до МЦД-2 Каланчевской в оба направления.

Позже пожар был полностью ликвидирован.

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован