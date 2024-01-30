Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Тульской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в городе Ясногорске Тульской области. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Тульской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в жилом доме", – говорится в сообщении ведомства.

О возможных пострадавших в результате произошедшего по-прежнему не сообщается.

Пожар в жилом доме вспыхнул вечером 29 января, огонь охватил крышу здания на площади 800 квадратных метров. На месте работали 43 специалиста и 13 единиц техники МЧС.

Огнеборцам удалось эвакуировать из жилого дома 40 человек, в том числе 12 детей. Шестеро жильцов находятся в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам.

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