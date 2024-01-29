Крупный пожар произошел в производственно-складском здании в Арамиле

В городе Арамиль Свердловской области пожарные спасли семь рабочих складов. Там загорелось производственное здание.

На тушение отправили 15 пожарных расчетов. Огонь удалось остановить на площади 800 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Как пишут местные СМИ, пожар возник в цехе по производству еды для сети продуктовых магазинов. Сотрудники могли готовить кебабы на открытом огне.

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