Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в здании, где расположены комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о пожаре на улице Гиляровского, 29, поступила в дежурную часть в 15:08. В МЧС рассказали, что после прибытия на территорию происшествия спасатели заметили загорание на втором этаже. Пожарные приступили к тушению.

В ходе ликвидации огня сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя, а также спасти двух человек.

В связи с пожаром на улице Дурова, 49, временно перекрыли движение от площади Борьбы до МЦД Каланчевская в оба направления. Как уточнили в столичном Дептрансе, местным жителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты.

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в жилом доме в Тульской области