Открытое горение на рынке в Самаре ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Самаре, сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул утром на рынке на улице Железной Дивизии. Площадь возгорания сперва составила 120 квадратных метров, затем увеличилась до тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар, произошедший на Кировском рынке на площади в тысячу квадратных метров.

На месте задействованы более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. К месту происшествия также прибыл пожарный поезд со станции Кинель.



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