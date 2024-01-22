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22 января, 11:10

Происшествия

Пожар на рынке в Самаре локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС локализовали пожар, произошедший на Кировском рынке на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Утром 22 января стало известно, что на площади 1 тысяча квадратных метров загорелся самарский рынок. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших не поступало.

На месте задействованы более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. К месту происшествия также прибыл пожарный поезд со станции Кинель.

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