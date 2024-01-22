Рынок загорелся в Самаре на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар произошел на самарском рынке, площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Огонь охватил 1 000 квадратных метров Кировского рынка. Предварительно, погибших и пострадавших нет. На месте работают более 80 огнеборцев и 23 единицы техники", – говорится в сообщении.

На территорию происшествия отправился пожарный поезд со станции Кинель.

Как уточнили на сайте ГУ МЧС по Самарской области, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 09:31 (08:31 по Москве). ЧП произошло на территории Кировского рынка на улице Железной Дивизии, 2В.

Пожару присвоили второй ранг. Изначально площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, уточнили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске загорелся приют для животных "Пес и кот". Пожар распространился на площади 800 квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь удалось полностью потушить. Специалисты МЧС смогли эвакуировать 304 собаки и 55 кошек, однако одну кошку не удалось спасти.

Приют для животных сгорел в Ленобласти