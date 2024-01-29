Китайские машины Haval отзывают из России из-за проблем с электропроводкой

Производитель автомобилей Haval отзывает 32 тысячи проданных машин в России. Причина – возможные проблемы с электропроводкой.

Речь идет о моделях Haval F7 и F7x. Они были распроданы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Автовладельцы машин будут уведомлены письмом или по телефону. Они также могут проверить на сайте Росстандарта, подлежит ли их авто возврату. Работы по исправлению дефекта проведут бесплатно.

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