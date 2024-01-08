Владельцы китайских машин пожаловались на поломки с наступлением морозов в РФ

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Владельцы китайских автомобилей в России с наступлением сильных морозов начали чаще сталкиваться с поломками и обращаться в автосервисы из-за неполадок. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей сервисов.

На проблемы посетовали владельцы марок JAC и Haval. В статье уточнили, что у авто этих брендов плохо работает печка, приборные панели не всегда реагируют на сенсор, а также начинают плохо функционировать мультимедийные устройства. Кроме того, пользователи пожаловались, что топливные насосы плохо качают давление, и большинство их них выходят из строя.

Авторы материала добавили, что при минусовых температурах у ряда авто разряжается аккумулятор, из-за чего водители не могут запустить двигатель. У брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем – система просто замерзала. Однако после того, как машину отогревали за 2–3 часа, все начинало работать, поделились в автосервисе "Автолегенд".

Другие представители отрасли уточнили, что проблемы у китайских машин возникали в том числе с щетками, однако в целом в морозы со сбоями сталкивались владельцы всех марок автомобилей.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в стране за 2023 года выросли на 62% в годовом выражении и превысили 1,056 миллиона штук. В Минпромторге уточнили, что продажи легких коммерческих авто по итогам прошлого года увеличились на 35% – до 105 тысяч штук.

Китайские автомобили могут стать доступнее в России в 2024 году