Путин согласился, что рост цен на отечественные автомобили серьезный

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Рост цен на отечественные автомобили является серьезным, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Согласен, 40% (рост цен. – Прим. ред.) – много, я понимаю", – сказал он.

По его мнению, увеличение цен связано с уходом европейских, японских и южнокорейских брендов из РФ. Кроме того, они ушли с компонентами. В тот момент возник вопрос развития собственной базы.

При этом цены будут снижаться по мере увеличения производства, считает глава государства. В частности, "АвтоВАЗ" справляется с количеством.

Глава РФ добавил, что в стране была утрачена отрасль автокомпонентов, ее необходимо возрождать, над этим сейчас работают Минпромторг и производители. Путин выразил уверенность, что они добьются результата.

Между тем российский автомобиль "Аурус" президент считает "совсем очень дорогим", но это связано с тем, что его производят в небольшом количестве. По его словам, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) эти машины, которые они начали собирать, нравятся.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков сообщал, что по итогам года в России будет продано около 1 миллиона новых автомобилей. Кроме того, на данный момент реальный объем продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на машины.

Также продажи "АвтоВАЗа" по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч автомобилей. Подобный объем продаж может почти в два раза превысить результаты 2022 года, тогда были реализованы 188,6 тысячи машин.

Путин назвал серьезным рост цен на отечественные автомобили