Продажи "АвтоВАЗа" по итогам года могут вырасти до 350 тыс машин

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Продажи "АвтоВАЗа" по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч автомобилей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", передает ТАСС.

Такой объем продаж может почти в два раза превысить результаты 2022 года, тогда были реализованы 188,6 тысячи машин. На данный момент компания продала 319,5 тысячи новых автомобилей.

"Мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель как для самого "АвтоВАЗа", так и для нашей дилерской семьи. Это про 2023 год", – добавил Соколов.

Ранее сообщалось, что машины Lada лидируют по объемам продаж за октябрь в России. "АвтоВАЗ" продал за месяц 34,5 тысячи автомобилей Lada.

До этого "Автостат" назвал самые популярные кроссоверы на вторичном рынке РФ в 2023 году. Автомобили Lada, Chevrolet и Toyota оказались самыми популярными подержанными кроссоверами и внедорожниками. Возглавил этот рейтинг отечественный внедорожник Lada 4x4.

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