В "АвтоВАЗе" пожаловались на массовые отказы от сотрудничества после санкций США

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Глава "АвтоВАЗа" заявил о массовых отказах от сотрудничества после введенных санкций США, пишет РБК со ссылкой на выступление главы компании Максима Соколова в ходе парламентских слушаний в Совфеде РФ.

Он уточнил, что подпадание компании под американские санкции вызвало блокировку банковских платежей как от дружественных, так и недружественных стран. Из-за этого иностранные партнеры стали отказываться от сотрудничества, сказал Соколов.

"Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции. <...> С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков", – подчеркнул он.

Вместе с этим "АвтоВАЗ" продолжает выполнять производственные заказы. Так, глава автоконцерна анонсировал начало серийного производства электромобиля Lada e-Largus.

Начать сборку планируется в первой половине 2024 года, уточнил он. Опытную партию электрического аналога модели Largus из 30 машин могут произвести уже во второй декаде декабря 2023 года, подчеркнул Соколов.

"АвтоВАЗ" подпал под санкции США 14 сентября, когда американский Минфин включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Под ограничения подпали также "Москвич" и автопроизводитель "Соллерс".

"Москвич" выпустит около 27 тыс автомобилей до конца 2023 года