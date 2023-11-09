РФ готова к созданию новых мощностей для сборки машин Lada в Казахстане – Путин

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РФ готова участвовать в создании новых мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил Владимир Путин.

"Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винилхлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей Lada", – подчеркнул он.

Как отметил президент, РФ сможет передавать технологии и компетенции.

До этого стало известно, что продажи легковых машин в России за октябрь этого года достигли показателя в 112,2 тысячи. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место занял "АвтоВАЗ", который продал за месяц 34,5 тысячи машин Lada.

Ранее в российском министерстве промышленности и торговли посоветовали чиновникам закупать для служебных целей отечественные автомобили Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval. Там уточнили, что это автомобили с российским VIN-номером, которые выпускаются в рамках специальных инвестиционных контрактов.

"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada