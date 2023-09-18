Совет ГД принял решение об использовании депутатами только отечественных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Государственной думы принял решение об использовании парламентариями только автомобилей, которые были произведены в России. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России", – заявили в Госдуме.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщал, что собранные в России автомобили закрепят за депутатами в избирательных округах. По его словам, Дума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве.

Спикер нижней палаты парламента подчеркивал, что такие меры помогут развитию российского автопрома. При этом бюджетные средства останутся в стране, уточнял он.



Владимир Путин, в свою очередь, поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Володин пообещал закрепить за депутатами российские автомобили