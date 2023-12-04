Эксперт заявил, что в РФ будет продано около 1 млн новых автомобилей по итогам года

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По итогам года в России будет продано около одного миллиона новых автомобилей. Об этом сообщил автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, передает RT.

По его словам, рост продаж новых автомобилей в РФ с января по ноябрь 2023 года зафиксирован по отношению к предельно низкой базе 2022 года, когда их некоторое время практически не было.

"Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, но мы поймем, что до 2021 года нам еще ехать и ехать. В этом году будет продано около одного миллиона новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 миллиона", – пояснил Кадаков.

Кроме того, на данный момент реальный объем продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на машины, отметил эксперт. Он уточнил, что дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение 2023 года.

Ранее стало известно, что наиболее желанными автомобилями массового сегмента на вторичном рынке у россиян оказались Ford Focus, Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. В рейтинг также попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

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