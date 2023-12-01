"АвтоВАЗ" объявил о возобновлении выпуска модели Niva с двигателями "Евро-5" и АБС

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Компания "АвтоВАЗ" возобновила выпуск автомобилей повышенной проходимости Lada Niva Legend и Niva Travel с двигателями экологического стандарта "Евро-5" и антиблокировочными системами тормозов (АБС). Об этом сообщила пресс-служба автомобильного производителя.

"Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada", – подчеркнули в компании.

Кроме того, АБС появилась на внедорожниках после реинжиниринга и проведенных испытаний. Сейчас рекомендованная цена авто составляет от 927 500 рублей и от 1 215 000 рублей соответственно, уточнили в "АвтоВАЗе".

До этого Минпромторг России подготовил рекомендации по закупке автомобилей для служебных целей, куда вошли Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval. В частности, в перечне указаны модели Niva Travel и Niva Legend.

Летом автокомпания решила повысить на 1–5% цены на некоторые комплектации авто моделей Vesta и Niva. При этом стоимость бюджетных, базовых и наиболее локализованных моделей осталась прежней, заверил производитель.

Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках