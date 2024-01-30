Один человек погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Один человек погиб и еще шесть получили травмы после столкновения пяти легковых машин на трассе в Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Информация об аварии поступила в дежурную часть около 15:00 по московскому времени. ДТП произошло на дороге Ижевск – Воткинск.

"По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля Lada Largus и два Datsun. Шесть человек пострадали. К сожалению, есть погибшая – девушка около 25 лет", – поделились в МЧС.

Ранее стало известно о смерти мужчины в результате наезда грузовика на легковушку на пункте взимания платы (ПВП), который находится на 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

До этого авария с участием трех легковых и одной грузовой машин случилась в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. По предварительной информации, погибли пять человек, двое из них – несовершеннолетние.

Полиция начала проверку после ДТП с участием блогеров в Уфе