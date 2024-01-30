Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

ДТП с участием трех легковых и одной грузовой машин произошло в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. По предварительным данным, погибли пять человек, двое из них – дети. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГУ МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что еще четыре человека получили травмы. На месте случившегося работает пожарный расчет областного ГУ МЧС РФ, региональная аварийно-спасательная служба и психолог управления.

По данным министерства, сотрудники осмотрели транспортные средства, предотвратили возможность возгорания техники, которая была повреждена в ДТП. Пострадавших и погибших извлекли из автомобилей.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекли 21 специалиста и 8 единиц техники. Прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко выехал на место аварии для контроля за работой оперативных служб и координации действий правоохранительных органов.

Накануне авария произошла на Урале. У автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились 18 детей возрастом 15–16 лет и их тренер. Всего в результате аварии погибли четыре человека.

Позднее в Минздраве РФ сообщили, что состояние двух пострадавших в ДТП оценивается как среднее тяжелое. По словам представителя спортшколы, автобус был в исправном техническом состоянии. Перевозку детей оформляли официально – через ГИБДД.

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