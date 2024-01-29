Три человека погибли в ДТП с детской хоккейной командой на Урале

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Свердловской области"

Три человека погибли в Свердловской области в результате автомобильной аварии с машиной марки Citroen и автобусом, в котором находилась детская хоккейная команда. О происшествии рассказал начальник ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он уточнил, что происшествие случилось в районе 4-го километра подъезда к поселку Верх-Нейвинскому утром в понедельник, 29 января.

"По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Погибли три человека", – сказал он.

По предварительной информации, все трое находились в легковушке. Автобус же перевозил 18 детей возрастом 15–16 лет и их тренера. Ребята ехали в Новоуральск с соревнований, которые проходили в Челябинской области.

Региональная прокуратура сообщила, что двое детей и тренер получили травмы. По данным надзорного ведомства, их отвезли в больницу.

Специалисты намерены проверить, проходил ли автобус техосмотр, а также были ли соблюдены правила безопасности дорожного движения при перевозке детей.

Ранее пять человек погибли, восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Павловского района.

По информации МЧС, авария с участием пассажирского автобуса Neoplan сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai произошла в районе станции Новоулешковской, на 15-м километре трассы Р-217.



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