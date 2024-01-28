Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае

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Пять человек погибли, восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, авария с участием пассажирского автобуса Neoplan сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai произошла в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217.

Отмечается, что пострадавших доставили в лечебные учреждения Павловского района. Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение.

Ранее ДТП с участием трех машин произошло на Варшавском шоссе в Москве. Движение в сторону области и в направлении ЦКАД было затруднено.

До этого на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

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