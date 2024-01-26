ДТП с тремя автомобилями произошло на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех машин произошло на Варшавском шоссе. Столичный Дептранс рассказал об аварии в своем официальном телеграм-канале.

"На Варшавском шоссе (в районе поселения Роговского) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону области и в направлении ЦКАД затруднено. Выбирайте пути объезда", – говорится в публикации.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

Надзорное ведомство заявило о намерении проконтролировать ход расследования данного инцидента.



Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД