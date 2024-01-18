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18 января, 18:19

Происшествия

Пять машин столкнулись в двух ДТП на трассе М-5 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Две аварии с участием пяти автомобилей произошли на трассе М-5 "Урал" в Московской области. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МВД.

"По предварительной информации, сегодня (18 января. – Прим. ред.) в 15:54 на автодороге М-5 "Урал", съезд на Новорязанское шоссе, произошло попутное столкновение трех транспортных средств. На том же участке дороги произошло столкновение еще двух автомобилей", – говорится в публикации.

По данным полиции, обошлось без пострадавших. Специалисты Госавтоинспекции оперативно прибыли на место инцидента.

Ранее на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Спустя несколько часов движение на МКАД было восстановлено.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД

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