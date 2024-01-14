Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП с грузовиком произошло на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

Автомобилистов предупреждают о затруднении движения в районе аварии. Департамент попросил их заранее прокладывать маршрут, выбирая пути объезда.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.



Несколько машин столкнулись на МСД в районе Лосиноостровской улицы