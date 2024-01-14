На МКАД восстановили движение в районе развязки с улицей Верхние Поля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля восстановили после аварии. Столичный Дептранс рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Движение восстановлено", – сообщили в ведомстве.

Ранее в этом районе произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

На данном участке движение было временно затруднено. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.



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