14 января, 23:50Транспорт
На МКАД восстановили движение в районе развязки с улицей Верхние Поля
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля восстановили после аварии. Столичный Дептранс рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Движение восстановлено", – сообщили в ведомстве.
Ранее в этом районе произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
На данном участке движение было временно затруднено. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
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