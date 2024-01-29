Двое пострадавших в ДТП с автобусом на Урале находятся в состоянии средней степени тяжести

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом на Урале оценивается как среднее тяжелое. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"Медики эвакуируют двух детей, пострадавших в ДТП в Свердловской области. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Пострадавших детей направят в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга. При необходимости врачи учреждения проконсультируются с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России.

Остальных находившихся в автобусе в момент аварии направят к месту проживания в Новоуральск.

Как рассказала представитель МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва" Новоуральского городского округа, в числе погибших оказались водитель и пассажиры легкого автомобиля Citroen, сообщает телеканал "360". Четвертым погибшим стал тренер команды. Он скончался в машине скорой помощи.

"Нет, спортсменов (среди погибших) нет, детей нет. Пострадавшие есть, но госпитализированы двое или трое. И все живые", – уточнила собеседница агентства.

Хоккейная команда выступала в Уфе. После этого дети с сопровождающими отправились на поезде в Челябинск, а затем пересели на автобус. Авария произошла около поселка Верх-Нейвинского.

По словам представителя спортшколы, автобус был в исправном техническом состоянии. Перевозку детей оформляли официально – через ГИБДД.

Один из хоккеистов поделился, что никто из команды не хотел ехать домой на автобусе, сообщает сайт "Комсомольской правды". Однако в поезде не хватило мест.

"Еще в Челябинской области автобус едва не вылетел в кювет, нас тогда занесло. Шина оказалась лысой, об этом сказали спасатели МЧС. В салоне никто не пристегивался", – сообщил он.

По словам спортсмена, тренер команды сидел в самом начале автобуса. Сразу после аварии находившиеся в автобусе разбили молотком стекло и выбрались самостоятельно.

Авария на Урале произошла утром 29 января. У автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились 18 детей возрастом 15–16 лет и их тренер. Всего в результате аварии погибли четыре человека.

