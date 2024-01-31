Расписание поездов трех направлений МЖД изменится в феврале

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Расписание ряда пригородных поездов на Савеловском, Белорусском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в феврале из-за модернизации инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте магистрали.

"Так, на реконструируемом однопутном перегоне Каналстрой – Талдом участка Дмитров – Савелово, где создается дополнительная инфраструктура для увеличения пропускной способности линии, с 1 по 13 февраля, за исключением выходных дней, в интервале между 09:40 до 15:30 планируются путевые работы", – говорится в сообщении.

На участках радиального направления Дмитров – Каналстрой и Соревнование – Вербилки пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. В это время движение поездов временно приостановят на трех участках. Некоторые поезда диаметральных маршрутов, а также дальних электричек Савеловского направления будут ходить по укороченному маршруту через Лобню.

На перегоне Черусти – Кривандино Казанского направления между 09:00 и 14:30 специалисты также будут проводить работы по модернизации объектов энергообеспечения с 1 по 29 февраля. С 12 по 29 февраля на участке Куровская – Авсюнино в интервале с 08:20 до 14:20 будут вестись ремонтно-путевые работы. В этот период поочередно закроют 1-й и 2-й главные пути. Кроме того, время отправления и прибытия ряда поездов изменится, некоторые из них проследуют по укороченному маршруту, а некоторые электрички отменят.

Ранее сообщалось, что в расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД внесли изменения с 17 января. График движения поездов изменился из-за проведения работ по модернизации объектов энергообеспечения на участке Дмитров – Вербилки. По данным МЖД, технологические окна назначили на 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января в интервале с 09:30 до 15:10.