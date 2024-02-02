Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении департамента.

В ночь на 2 февраля на центральном участке Сокольнической линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение начали вводить обратно в график.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что планирует в ближайшие месяцы запустить наиболее инновационные и комфортные составы на Замоскворецкой линии метро.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, для запуска новых и технологичных поездов специалисты заблаговременно приступили к подготовке всей инфраструктуры ветки.