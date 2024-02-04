Интервалы движения поездов временно увеличены на Люблинско-Дмитровской линии метро

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На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В департаменте уточнили, что это сделано для проверки состава.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен модернизирует систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.

В частности, на фиолетовой и зеленой ветках будет проведена замена оборудования на тягово-понизительных подстанциях, которые преобразуют и распределяют электрическую энергию и обеспечивает бесперебойное движение поездов и эскалаторов, а также освещение и работу вентиляции.

До этого заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 3 февраля изменится работа 10 маршрутов наземного транспорта на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде.

Новые составы запустят на Замоскворецкой линии метро в ближайшие месяцы