03 февраля, 13:39Транспорт
Систему электроснабжения обновят на двух линиях метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский метрополитен модернизирует систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что на фиолетовой и зеленой ветках будет проведена замена оборудования на тягово-понизительных подстанциях, которые преобразуют и распределяют электрическую энергию и обеспечивает бесперебойное движение поездов и эскалаторов, а также освещение и работу вентиляции.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, обновление системы позволит повысить безопасность поездок и надежность всей инфраструктуры. Помимо этого, благодаря обновлению системы электроснабжения на Замоскворецкой линии метрополитена появится возможность запуска новых, более мощных поездов.
Подстанции уже обновлены на станциях "Тушинская", "Беговая", "Китай-город" и "Кузьминки", а также на станциях "Кантемировская", "Царицыно", "Коломенская" и "Каширская".
Отмечается, что работы не влияют на движение составов в метро: пока специалисты меняют одну из подстанций, электрический ток преобразовывает резервное устройство.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу 2024 года на схеме Сокольнической линии метро появится станция "Потапово".
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