Систему электроснабжения обновят на двух линиях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен модернизирует систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что на фиолетовой и зеленой ветках будет проведена замена оборудования на тягово-понизительных подстанциях, которые преобразуют и распределяют электрическую энергию и обеспечивает бесперебойное движение поездов и эскалаторов, а также освещение и работу вентиляции.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, обновление системы позволит повысить безопасность поездок и надежность всей инфраструктуры. Помимо этого, благодаря обновлению системы электроснабжения на Замоскворецкой линии метрополитена появится возможность запуска новых, более мощных поездов.

Подстанции уже обновлены на станциях "Тушинская", "Беговая", "Китай-город" и "Кузьминки", а также на станциях "Кантемировская", "Царицыно", "Коломенская" и "Каширская".

Отмечается, что работы не влияют на движение составов в метро: пока специалисты меняют одну из подстанций, электрический ток преобразовывает резервное устройство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу 2024 года на схеме Сокольнической линии метро появится станция "Потапово".