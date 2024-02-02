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Новости

02 февраля, 15:15

Новости

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

К концу 2024 года на схеме Сокольнической линии метро появится станция "Потапово". Об этом сообщил Сергей Собянин. Она станет первой теплой надземной станцией столичной подземки. Ее открытия ждут тысячи жителей ТиНАО, которые будут экономить в пути до 40 минут в день.

В данный момент на объекте строители занимаются обустройством внутренних коммуникаций и отделкой фасада. Внутри станции установят линейную подсветку, а над платформой – "звездное небо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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