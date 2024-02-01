01 февраля, 11:42Общество
Москвичей предупредили о гололедице до 5 февраля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера 5 февраля. Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте учреждения.
Предупреждение будет действовать с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля.
Первые дни февраля в Москве ожидаются теплыми, температура достигнет плюс 3 градусов. Однако с 7 февраля в столицу придет похолодание до минус 5 градусов, уточнял ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Также в предстоящие выходные в Москве ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как отмечала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 3 февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба.
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