Работа 10 маршрутов наземного транспорта изменится в Москве с 3 февраля

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 3 февраля изменится работа 10 маршрутов наземного транспорта на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Ликсутов, с 3 февраля в городе будут улучшены маршруты, которые проходят почти в 40 районах столицы. Это обеспечит более удобный доступ к важным городским объектам и повысит комфорт поездок.

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Так, маршрут № 736 будет продлен на другую сторону железной дороги у станции Курьяново МЦД-2. Пассажиры смогут воспользоваться пересадкой между автобусами, которые идут в Марьино и Печатники.

Также будут объединены маршруты М32, Т56, Т78 и № 447 на Дмитровском шоссе. Теперь москвичам станет проще добираться до железнодорожных станций и метрополитена.

На юго-западе Москвы автобусы № 485 от станции метро "Тропарево" будут идти только до Мосрентгена. Благодаря этому сократится время в пути до центра города.

Кроме того, объединяются маршруты № 5 и 10, а также № 17 и 23, которые проходят через станцию Зеленоград — Крюково МЦД-3.

До аэропорта Внуково теперь можно будет добраться на автобусе № 911 вместо № 611.

Помимо этого, на востоке города объединяются маршруты Т14 и С604 — теперь это маршрут № 604. Транспорт проследует от станции Ростокино МЦК до станции метро "Семеновская".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы. На ней обозначили линии метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, вокзалов, причалов электросудов и кольцевых автомагистралей. Вместе с тем на ней появились парки, реки и достопримечательности.